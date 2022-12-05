Рудковская — о Загитовой в роли ведущей: на фоне Хрусталёва чувствовался резонанс

Продюсер Яна Рудковская высказалась об олимпийской чемпионке Алине Загитовой в роли ведущей чемпионата России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. Алина Загитова работала в паре с телеведущим Дмитрием Хрусталёвым.



«Что касается ведения Алины Загитовой и критики из каждого утюга. Это что-то на смешном, но не обидном! Она действительно была топовой спортсменкой, но, конечно, на фоне профика Димы Хрусталёва резонанс ведения чувствовался.



Я вот тоже не профессиональная ведущая, никогда не занималась, не улучшала речь для этой цели и веду наши шоу с точки зрения экономии семейного бюджета. И ещё потому, что меня в каждом городе действительно ждут зрители на наших шоу.



Ждут ли зрители Алину как ведущую – большой вопрос. Я бы очень хотела её снова видеть на льду и болеть за неё! Лучше оставаться королевой льда, чем объявлять претендентов на новую корону», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.