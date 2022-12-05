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Акатьева — о ЧР по прыжкам: была очень рада принять участие

Акатьева — о ЧР по прыжкам: была очень рада принять участие
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Фигуристка Софья Акатьева подвела итоги чемпионата России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге.

«Вчера завершился первый чемпионат России по прыжкам. Большое спасибо Этери Георгиевне [Тутберидзе], Сергею Викторовичу [Дудакову] и Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу] за доверие, я была очень рада принять участие и в личном, и в командном состязаниях.

Большое спасибо ФФКР и Первому каналу за такую идею! Очень необычный и интересный формат соревнований.

Здорово быть частью команды #teamtutberidze – Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, а также Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв.

Есть куда стремиться, анализировать недочёты и #работаемдальше», – написала Акатьева в своём телеграм-канале.

Акатьева заняла второе место в командном турнире, где выступала в составе команды Этери Тутберидзе. В личном она разделила третью позицию с Алисой Двоеглазовой.

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