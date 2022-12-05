Губерниев: с Евгенией Медведевой у нас был бы лучший комментаторский тандем в мире
Поделиться
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова двукратной чемпионки мира в одиночном фигурном катании Евгении Медведевой о том, что он мог бы комментировать соревнования по фигурному катанию.
«Медведева сказала, что у меня получится комментировать фигурное катание не хуже, чем биатлон? Думаю, с Евгенией у нас был бы лучший в мире комментаторский тандем по фигурному катанию. Однозначно были бы самой популярной парой! А ведущей на льду у нас, безусловно, работала бы Алина Загитова. Она делала бы это блистательно, потому что ей бы ничего не оставалось, кроме как соответствовать звёздному уровню Губерниева и Медведевой», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
18:59
-
18:30
-
17:29
-
17:20
-
17:14
-
15:42
-
13:15
-
12:17
-
11:22
-
09:50
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 4 декабря 2022
-
23:43
-
23:02
-
21:13
-
21:02
-
21:00
-
20:42
-
20:39
-
20:24
-
20:01
-
19:41
-
19:25
-
18:53
-
18:37
-
18:17
-
18:14
-
18:00
-
17:43
-
17:25
-
17:01
-
16:56
-
16:55
Партнерский контент