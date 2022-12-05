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Медведева опубликовала фото, на которых позирует в элегантном платье и бусах из жемчуга

Медведева опубликовала фото, на которых позирует в элегантном платье и бусах из жемчуга
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях кадры с новой фотосессии. На снимках Медведева позирует в элегантном платье в пол и бусах из жемчуга.

«В розовом платье», — подписала фото Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, неожиданно покинул программу. Заменил его актёр Фёдор Федотов.

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