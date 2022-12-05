Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю стал лицом года в Японии.

Ханю стал самым запрашиваемым человеком в 2022 году в Японии. Портал Yahoo Japan сообщил, что количество запросов о фигуристе возросло, поскольку в начале этого года он участвовал в зимних Олимпийских играх в Пекине. В других категориях японские пользователи больше всего искали информацию об актрисе Вакане Мацумото, музыкальной группе Naniwa Danshi, кинофильме «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли и видеоигре на Nintendo Splatoon 3. Об этом сообщает Kyodo News.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017), четырёхкратным победителем Финалов Гран-при и победителем Турнира четырёх континентов (2020) в мужском одиночном катании. В июле этого года 27-летний японец объявил о завершении спортивной карьеры.