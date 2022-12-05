Ягудин: чемпионат России по прыжкам придёт к оптимальным правилам

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, ведущий и комментатор Алексей Ягудин заявил, что чемпионат России по прыжкам будет совершенствоваться, в том числе и в области правил.

«Дальше турнир будет, безусловно, шлифоваться, совершенствоваться и приходить к оптимальным, наверно, правилам. Победитель личного первенства Григорий Фёдоров, например, выполнял только четверные лутцы, ну а кто-то, например, не владеет четверными лутцами, а владеет другими четверными. Это абсолютно новый, первый в истории чемпионат по прыжкам в таком формате, невозможно с первой попытки сделать так, чтобы было всё идеально, но турнир провели на высочайшем уровне», – приводит слова Алексея Ягудина «РИА Новости».