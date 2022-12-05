Кондратюк — о ЧР по прыжкам: если бы участвовал, заявил бы четверные лутц и сальхов

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, какие прыжки заявил бы на чемпионат России по прыжкам, если бы участвовал в нём.
«Скорее всего, четверные лутц и сальхов. Лутц – с тем, чтобы набрать максимально возможное количество баллов, а сальхов – ради стабильности. И обязательно попытался бы сделать тот самый каскад, который принёс победу в прыжковом турнире в Саранске: из двух четверных сальховов через ойлер», – приводит слова Кондратюка RT.
Марк Кондратюк пропустил чемпионат России по прыжкам по состоянию здоровья – недавно он проходил реабилитацию из-за травмы спины. Турнир прошёл в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря. Чемпионом в мужских соревнованиях стал Григорий Фёдоров, а в женских — Камила Валиева. В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
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