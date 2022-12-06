Ангелопол: я очень фанатею по Фараону и на своей шкуре знаю, что такое, когда ты фанат

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответил на вопрос о популярности.
— Когда вы впервые начали ощущать, что обретаете популярность в фигурном катании?
Василиса. Популярность – это, конечно, громко сказано.
Валерий. Да, я тоже не люблю, когда про нас так говорят. Нет ещё ничего, подождите. Есть любовь большого количества людей, и есть наша взаимная любовь к ним. Но сказать, что мы популярные люди, — это прямо с натяжкой вообще. Мы с болельщиками одна семья просто, и всё. Мы каждого из них любим, каждому стараемся ответить, но всё по мере возможности. Основное время у нас занимают подготовка и выступления. То есть если мы успеваем, то отвечаем с удовольствием или на трибунах видимся. Я, например, могу обнять, постоять, поговорить с ними. Игнора никакого нет. Их это радует, нас это тоже радует.
— То есть вы стараетесь создать такое комьюнити вокруг себя, семью?
Валерий. Я объясню. Я просто тоже очень фанатею по Фараону, по музыканту, и я на своей шкуре знаю, что такое, когда ты фанат, когда ты ждёшь встречи, когда ты лезешь из кожи вон, чтобы тебя заметили. Поэтому я дал себе обещание, что я никогда не буду вести себя плохо по отношению к фанатам, потому что я всё это на себе испытываю.
Василиса. У меня нет кумиров, у меня просто установка, что если человек к тебе с добротой и любовью относится, то я просто не могу его проигнорировать. У меня всегда после соревнований миллион историй, больше, чем у Олечки Бузовой (смеётся).
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