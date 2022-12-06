Кагановская и Ангелопол прокомментировали инцидент Трусовой с болельщиком

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной прокомментировал инцидент Александры Трусовой с болельщиком.
— Недавно к Александре Трусовой выбежал болельщик на лёд, показав, что не все фанаты соблюдают границы.
Валерий. Поведение фаната я не одобряю. Это недопустимо. Мы не в футболе, где каждую неделю кто-то выбегает.
Василиса: Может, он не знал, что так делать нельзя. Я просто часто в театр хожу, там же люди спокойно подходят к сцене, дарят цветы, может, он думал, что так можно. Но на лёд выходить — это очень странно. Но не мне судить.
Напомним, во время пятого этапа Гран-при в Самаре сразу после выступления Александры Трусовой на лёд выбежал поклонник и подарил фигуристке огромный букет красных роз.
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