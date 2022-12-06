Ангелопол: мне было бы интереснее смотреть на четверные Трусовой, чем на свою хореодорожку

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол признались, что не видят необходимости в противостояниях в танцах, в отличие от женского одиночного катания.
Василиса. А в танцах тоже есть противостояния. Я не скажу, что у нас чётко все всегда на одних и тех же местах. Всё равно соперничество, естественно, есть. Просто танцы — это самый стабильный вид фигурного катания, у нас, если кто-то упал из мастеров, это шок. В танцах большая редкость сорвать какой-то элемент, в отличие от одиночного катания.
Валерий. Скажу за себя: лично мне было бы интереснее смотреть на четверные Трусовой, чем на свою хореодорожку. И ты с этим ничего не можешь поделать, без шуток. Внимание зрителей приковано к чему-то эпичному.
Василиса. Зрелищности больше у четверных прыжков, чем у того, как ты классно двигаешь корпусом во время хореодорожки (смеётся). Мы поэтому и стараемся найти интересные находки, придумать необычные поддержки, чтобы и для зрителей, и для судей создать вау-эффект.
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