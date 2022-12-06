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Кагановская — о войнах фанатов Медведевой и Загитовой: слава богу, что в танцах такого нет

Кагановская — о войнах фанатов Медведевой и Загитовой: слава богу, что в танцах такого нет
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Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, как относятся с искусственному подогреву интереса к виду спорта за счёт публикаций в СМИ.

Василиса. Мне такое, скорее, не нравится. Иногда мне попадаются публикации с Женей Медведевой и Алиной Загитовой, где море негатива в комментариях: фанаты Алины нападают на фанатов Жени, фанаты Жени — на фанатов Алины. Слава богу, что в танцах такого нет, потому что это действительно ужасно.
Валерий. Противостояния могут быть, главное, чтобы они не переходили рамки негатива, чтоб не было, что «мы ненавидим тех за то, что они лучше», или «мы ненавидим тех за то, что они существуют». Противостояния — это нормально, это спорт, так и должно быть. Гораздо было бы скучнее смотреть, если бы никаких противостояний не было и никто никого ни с кем не сравнивал. Это тоже часть привлечения аудитории. Но всё должно быть в добром ключе.

Полное интервью с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом читайте на «Чемпионате»:

«В танцах тоже есть противостояния». Интервью с самой прорывной парой в нашей фигурке «В танцах тоже есть противостояния». Интервью с самой прорывной парой в нашей фигурке
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