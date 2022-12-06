«Я её не отдам в другие руки». Ангелопол — о желании Кагановской поучаствовать в «ЛП»

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответили, хотят ли в будущем принять участие в телепроекте «Ледниковый период».

Василиса. Я бы очень хотела. Единственное, я бы, наверное, хотела всё-таки покататься в «Ледниковом» с Валерой (смеётся), а не с человеком, который только встал на лёд.

Валерий. А я её и не отдам в другие руки.

Василиса. Я не делаю акцент на том, что это опасно и так далее, но всё равно для меня важно, чтобы у меня было огромное доверие к человеку, потому что вещи, которые мы сейчас делаем на льду… Если бы я не была уверена в своём партнёре, я бы просто морально не пошла на такой элемент, когда тебя вниз башкой крутят. А когда тебе надо делать какие-то поддержки с человеком, который вообще никогда не занимался фигурным катанием, — это и страшно, и интересно одновременно.

Валерий. Уронит он тебя или нет — очень интересно.

Василиса. Ну слушай, на самом деле очень мало случаев, когда кого-то роняют. Когда девушка не из мира фигурного катания, а партнёр, допустим, парник, то это вообще ничего страшного. Он может взять её на руки, покрутить и потом аккуратно поставить. А если непрофессионал в поддержку поднимает, ты не сможешь ни его удержать, ни себя. Я бы хотела примерить на себя новые образы, новые программы со своим партнёром, с которым я уже на протяжении долгих лет катаюсь.

Полное интервью с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом читайте на «Чемпионате»: