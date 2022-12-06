Международный союз конькобежцев включил Анну Щербакову в свежий проморолик

Международный союз конькобежцев (ISU) включил российскую фигуристку Анну Щербакову в проморолик ежегодной премии ISU Skating Awards.
Видео доступно на канале Skating ISU. Права на видео принадлежат ISU.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, став перед этим олимпийской чемпионкой в командном турнире.
Напомним, в августе 18-летняя Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.
Отметим, что ранее ISU не включил фигуристку в фотоподборку победителей Олимпийских игр 2022 года.
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