Международный союз конькобежцев включил Анну Щербакову в свежий проморолик

Международный союз конькобежцев (ISU) включил российскую фигуристку Анну Щербакову в проморолик ежегодной премии ISU Skating Awards.

Видео доступно на канале Skating ISU. Права на видео принадлежат ISU.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, став перед этим олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Напомним, в августе 18-летняя Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Недавно спортсменка вернулась к тренировкам.

Отметим, что ранее ISU не включил фигуристку в фотоподборку победителей Олимпийских игр 2022 года.