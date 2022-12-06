Алексей Горшков: Нарижный остаётся в группе Жук. Аннабель сейчас в России, но учится

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков рассказал о дальнейших планах Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного, которые ранее выступали в паре, но прекратили своё сотрудничество.

«Насколько я знаю, Дэвид остаётся (в группе Жук и Свинина). Пару всегда подобрать сложно, не только сейчас, но, думаю, кого-нибудь он найдёт. Поиск партнёрши всё равно происходит ближе к концу сезона.



Аннабель сейчас тоже в России, но учится. Она же в МГУ, поэтому есть у неё возможность сейчас поучиться, а Дэвид тренируется. Где именно она ищет партнёра (в России или США), сложно сказать, это у неё лучше спросить», – приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023. Они занимались под руководством тренерской группы, в которую входят Александр Свинин, Ирина Жук и Алексей Горшков. В сезоне-2022/2023 Морозов и Нарижный выиграли два этапа Гран-при России — в Москве и Казани.