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Анна Щербакова — о футболе: мне нравится ходить на матчи. Конкретных фаворитов у меня нет

Анна Щербакова — о футболе: мне нравится ходить на матчи. Конкретных фаворитов у меня нет
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Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своём отношении к футболу.

«Просто смотрю игру, конкретных фаворитов у меня нет. Сейчас на свои матчи меня приглашает «Спартак», поэтому я часто хожу поболеть за ребят. Мне нравится ходить на матчи, но я не могу назвать себя преданным фанатом или человеком, который в этом сильно разбирается.

На прошлом чемпионате мира я, конечно, болела за сборную России. Тот турнир прекрасно запомнила. Во-первых, мы тогда тренировались на одной базе с футболистами — в Новогорске. Во-вторых, мне удалось побывать на матче Россия — Испания. И тот, и этот чемпионат мира останутся у меня в памяти», — цитирует Щербакову ТАСС.

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