«У них не было выбора». Татьяна Тарасова — о включении Щербаковой в проморолик ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала включение российской фигуристки Анны Щербаковой в проморолик от Международного союза конькобежцев (ISU).
«У ISU, с одной стороны, не было выбора: Анна Щербакова — олимпийская чемпионка, Россия — фигурнокатательная держава, без нас ничего не происходит на протяжении последних десятилетий, причём в разных видах. Мы всегда в призах, всегда выигрываем. И за Анну мы рады. С другой стороны, я не понимаю, почему в этом ролике одна Анна? У нас что, больше лидеров, чемпионов нет? Ни в парном катании, ни в танцах?» — цитирует Тарасову ТАСС.
ISU включил Анну Щербакову в проморолик ежегодной премии ISU Skating Awards. Отметим, что ранее ISU не включил фигуристку в фотоподборку победителей Олимпийских игр 2022 года.
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