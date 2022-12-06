Александра Трусова опубликовала фото в ярком образе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях снимки с новой фотосессии.
В кадре Трусова позирует в блестящем розовом платье, как у куклы, и белых ботфортах на шнуровке. На фото также попала одна из собак Александры.
Фото: из личного архива Александры Трусовой
Фото: из личного архива Александры Трусовой
Ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы. Это второй уход Александры от Тутберидзе, в первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Отметим, что, помимо медали с Олимпиады, Трусова в своём активе имеет бронзу с чемпионата мира, две бронзы с чемпионата Европы и два золота с юниорского чемпионата мира.
- 6 декабря 2022
-
18:37
-
15:30
-
15:09
-
13:26
-
12:49
-
12:25
-
12:00
-
11:37
-
11:35
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 декабря 2022
-
23:00
-
22:39
-
22:09
-
22:00
-
21:00
-
20:58
-
20:36
-
20:13
-
18:59
-
18:30
-
17:29
-
17:20
-
17:14
-
15:42
-
13:15
-
12:17