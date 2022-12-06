Александра Трусова опубликовала фото в ярком образе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях снимки с новой фотосессии.

В кадре Трусова позирует в блестящем розовом платье, как у куклы, и белых ботфортах на шнуровке. На фото также попала одна из собак Александры.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы. Это второй уход Александры от Тутберидзе, в первый раз она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Отметим, что, помимо медали с Олимпиады, Трусова в своём активе имеет бронзу с чемпионата мира, две бронзы с чемпионата Европы и два золота с юниорского чемпионата мира.