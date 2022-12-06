Стало известно расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание чемпионата России – 2023, который пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.
Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию
20–21 декабря – дни приезда.
21 декабря (19:30–20:30 мск) – жеребьёвка участников.
22 декабря
14:00–16:10 Танцы на льду, ритм-танец.
16:30–19:00 Мужчины, короткая программа.
20:00–21:55 Пары, короткая программа.
23 декабря
13:30–16:00 Танцы на льду, произвольный танец.
16:15–19:05 Мужчины, произвольная программа.
19:25–21:55 Женщины, короткая программа.
24 декабря
16:30–18:35 Пары, произвольная программа.
19:00–21:55 Женщины, произвольная программа.
25 декабря
14:00–16:30 Показательные выступления.
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