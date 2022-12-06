Стало известно расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание чемпионата России – 2023, который пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию

20–21 декабря – дни приезда.

21 декабря (19:30–20:30 мск) – жеребьёвка участников.

22 декабря

14:00–16:10 Танцы на льду, ритм-танец.

16:30–19:00 Мужчины, короткая программа.

20:00–21:55 Пары, короткая программа.

23 декабря

13:30–16:00 Танцы на льду, произвольный танец.

16:15–19:05 Мужчины, произвольная программа.

19:25–21:55 Женщины, короткая программа.

24 декабря

16:30–18:35 Пары, произвольная программа.

19:00–21:55 Женщины, произвольная программа.

25 декабря

14:00–16:30 Показательные выступления.