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Стало известно расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию

Стало известно расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание чемпионата России – 2023, который пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию

20–21 декабря – дни приезда.
21 декабря (19:30–20:30 мск) – жеребьёвка участников.

22 декабря

14:00–16:10 Танцы на льду, ритм-танец.
16:30–19:00 Мужчины, короткая программа.
20:00–21:55 Пары, короткая программа.

23 декабря

13:30–16:00 Танцы на льду, произвольный танец.
16:15–19:05 Мужчины, произвольная программа.
19:25–21:55 Женщины, короткая программа.

24 декабря

16:30–18:35 Пары, произвольная программа.
19:00–21:55 Женщины, произвольная программа.

25 декабря

14:00–16:30 Показательные выступления.

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