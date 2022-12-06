Художник по костюмам «ЛП»: самое страшное, когда говорят: «Ну, они мужчина и женщина. Всё»

Художник по костюмам «Ледникового периода» Елена Новикова рассказала о специфике своей работы.

«У этого проекта одна специфика — очень короткие сроки, а этот год вообще беспрецедентен. Раньше мы снимали каждую неделю 12 пар, а сейчас мы снимаем каждые 10 дней по две программы на каждую пару — это 48 костюмов. При этом придумывают они их не в первый день. Соответственно, у меня есть четыре дня, чтобы произвести эти костюмы, и основная масса — шьётся. Все девочки шьются — это такая особенность.

Фигурное катание — это всё-таки спорт, и это опасный спорт. Поэтому всё должно быть безопасно, удобно, ничего не должно ёрзать, падать. А в такие сроки это очень сложно. Но так как мы работаем уже столько лет, все эти нюансы уже всем знакомы настолько, что всё делается с закрытыми глазами.

Сначала участники придумывают, какая будет музыка. Потом они начинают обсуждать идею с постановщиками. И когда формируется идея, только тогда я гипотетически могу предположить, как будут выглядеть образы. Времени на эскизы тут нет вообще, речи об этом даже не идёт. Я предлагаю какие-то референсы, мне люди уже доверяют и отдают всё мне на откуп: как я сделаю, так они и пойдут. Иногда бывают казусы, когда постановщики думали одно, мы не сошлись в понимании, и происходят некоторые замены прям в день съёмок. Но это, скорее, девочек касается. У пацанов меньший набор одежды, тут не такой полёт фантазии. Если это не какой-то театральный образ, как, например, ангел, демон, фавн.

Самое страшное, когда говорят: «Ну, они мужчина и женщина. Всё». Когда это 158-я пара, в которой просто мужчина и женщина — это самое сложное, потому что тут нужно просто какое-то красивое платье и костюм для мужчины, подходящий под это платье. Это самое страшное для меня. Пускай они придумают космического агента или любого другого персонажа, которого только можно придумать, но это всегда легче, чем просто мужчина и женщина.

Этот «Ледник» для меня тем хорош, что мы уже все знакомы, мы уже все работали, и поэтому проще, легче. Когда в «Ледниковый» приходили новые артисты, с ними нужно было сначала войти в контакт, понять их пристрастия: кто-то всегда закрывается, кто-то, наоборот, любит быть практически раздетым. У каждого свои нюансы. А так как в этом году все знакомые люди, здесь хотя бы этот первый стресс снят, всё пошло гораздо быстрее», — сказала Новикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с художником по костюмам «Ледникового периода» Еленой Новиковой выйдет завтра, 7 декабря, в 8:00 на «Чемпионате».