«Ой, что будет». Камила Валиева показала снимок с новой фотосессии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева опубликовала в социальных сетях фото с новой фотосессии. В кадре Валиева позирует в зелёной куртке и белом топе.
«Ой, что будет», — подписала фото Валиева.
Фото: из личного архива Камилы Валиевой
Ранее Валиева приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.
Также Камила стала победительницей личного турнира. В финале она победила Софью Муравьёву благодаря двум чистым четверным тулупам.
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