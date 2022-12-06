«Как вам светлые волосы?» Туктамышева показала свои портреты, созданные приложением
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях серию артов, созданных искусственным интеллектом по её внешности.
«Побаловалась с искусственным интеллектом. Мне лично очень понравилось! Не смогла выбрать фаворита… Решила выставить сразу несколько. Вам какой вариант понравился больше всего? И как вам светлые волосы? Мне как-то так себе», — подписала фото Туктамышева.
25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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