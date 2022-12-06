Художник по костюмам «ЛП» рассказала, кто из артистов активно участвует в создании образов

Художник по костюмам «Ледникового периода» Елена Новикова рассказала, кто из участников шоу активно участвует в создании образов.
«Даша Мороз активно участвует в создании своих образов — она просто гений. Она мне так облегчила жизнь этим! Она сама дизайнер, у неё своё видение. Для себя, для Максима (Маринина) в своей паре она делает предложения, от которых никто не может отказаться. Пускай они сложные, навороченные, но, когда человек знает, чего он хочет — это гораздо проще, чем: «А пришлите мне ещё варианты», а потом: «Ну не знаю, я подумаю». А думать времени нет — и это самое страшное. Так что в этом сезоне Даша Мороз очень помогла», — сказала Новикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с художником по костюмам «Ледникового периода» Еленой Новиковой выйдет завтра, 7 декабря, в 8:00 на «Чемпионате».
- 6 декабря 2022
-
23:00
-
22:50
-
22:29
-
22:00
-
21:47
-
21:29
-
18:37
-
15:30
-
15:09
-
13:26
-
12:49
-
12:25
-
12:00
-
11:37
-
11:35
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 декабря 2022
-
23:00
-
22:39
-
22:09
-
22:00
-
21:00
-
20:58
-
20:36
-
20:13
-
18:59
-
18:30