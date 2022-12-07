«Это мучение». Художник по костюмам «ЛП» назвала самую сложную тему на телепроекте

Художник по костюмам «Ледникового периода» Елена Новикова рассказала, какая тема была для неё на проекте самой сложной.
«Я не люблю тему «Танцы», когда они берут латину, танго и так далее. Это мучение для хореографа, мучение для нас, потому что какие-то танцевальные костюмы, которые не соотносятся с образом — это очень сложно. Я не знаю, кто придумал эту тему, но никто её не любит. Все любят больше всего киношные темы, мюзиклы, потому что это всегда ярко, всегда привязано к какому-то образу. И нам просто, потому что всегда есть от чего оттолкнуться. Не надо мучиться, придумывать, времени же нет на это совершенно. А когда начинается какая-нибудь современная хореография, песни XXI века — там вообще ничего не придумаешь. По сути, вся современность — это чёрно-белое. Максимум кто-нибудь красное захочет», — сказала Новикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с художником по костюмам «Ледникового периода» Еленой Новиковой читайте сегодня, 7 декабря, на «Чемпионате».
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