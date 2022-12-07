Художник по костюмам «ЛП»: Авербух очень не любит всякие «фигуристские» вещи

Художник по костюмам «Ледникового периода» Елена Новикова ответила на вопрос, действительно ли костюмы на шоу являются громоздкими.



«Только на взгляд. Во-первых, у нас просто нет времени сделать такой театральный навороченный костюм, чтоб в нём было тяжело. Все наши костюмы — это небольшой намёк. А потом, Илья вообще не склонен театрализировать все эти действия. Он считает, что фигурное катание может быть и современным, и модным, и бытовым. Он вообще очень не любит всякие «фигуристские» вещи: для него чем проще, тем лучше», — сказала Новикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Полное интервью с художником по костюмам «Ледникового периода» Еленой Новиковой читайте сегодня, 7 декабря, на «Чемпионате».