«Это прям шедевр какой-то». Художник по костюмам «ЛП» — о Медведевой и Федотове
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Художник по костюмам «Ледникового периода» Елена Новикова рассказала о совместной работе Евгении Медведевой и Фёдора Федотова на шоу.
«Не знаю. Я обожаю Федю (Федотова), я обожаю Даню (Милохина). Они оба такие классные! У Жени с Даней была идеальная пара, и с Федей получилась не менее идеальная. Федя очень хорошо катается. Они практически не тренируются и, соответственно, практически не меряются. Я не знаю, как они это делают, но они за один день ставят все номера и выступают. Это прям шедевр какой-то. Они крутые!» — сказала Новикова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с художником по костюмам «Ледникового периода» Еленой Новиковой читайте сегодня, 7 декабря, на «Чемпионате».
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