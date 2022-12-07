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В CAS отказались раскрывать детали подготовки дела Валиевой к слушаниям в суде

В CAS отказались раскрывать детали подготовки дела Валиевой к слушаниям в суде
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался раскрывать подробности подготовки к слушаниям дела фигуристки Камилы Валиевой, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил.

«В соответствии со своими правилами и практикой CAS не будет комментировать текущую процедуру, за исключением даты слушания, которая будет опубликована, как только она будет назначена», — сказали в пресс-службе CAS в интервью ТАСС.

Напомним, 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу Валиевой. В соответствующем заявлении CAS было сказано, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела, установленные правилами ВАДА. Требование ВАДА состоит в том, чтобы признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынести дисквалификацию сроком на четыре года с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

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