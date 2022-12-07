Авербух — о посещаемости на ГП: во многих наших городах была лучше, чем на мировой серии

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о посещаемости этапов Гран-при России.
«Наоборот, порадовала. Объективно, турнир не международный, и это могло не подтолкнуть зрителя на трибуны, но люди всё равно пришли. Всегда на внутренних соревнованиях, за исключением чемпионата России, посещаемость была меньше. Сравните число зрителей с Кубком России прошлых лет. Это же несоизмеримые вещи. В этом году посещаемость была достигнута благодаря высокому уровню проведению турниров, и ей можно гордиться. За это можно только благодарить наших болельщиков, за то, что они пришли, поддержали спортсменов в сложной ситуации.
Раньше у нас осенью проводился лишь один этап Гран‑при, международный. В этот раз — шесть. Считаю, в таких условиях это фантастическая посещаемость. Во многих наших городах она была лучше, чем на мировой серии в Англии или Франции», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
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