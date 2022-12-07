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19-летний Марк Кондратюк назвал имена своих любимых фигуристов

19-летний Марк Кондратюк назвал имена своих любимых фигуристов
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Чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк назвал имена своих любимых фигуристов.

«Я всё-таки называл двух человек: Ягудина и Юдзуру Ханю. Последнего вообще считаю гением фигурного катания. Очень много раз пересматривал его выступления, понимая, что это эталон, к которому следует стремиться. Я восхищаюсь тем, какой он фигурист и человек. Поэтому и мечтал когда-нибудь оказаться с Юдзуру на одном льду. В Пекине получилось.

Ягудин? Для меня он тоже великий фигурист, идеальный. Его программу «Человек в железной маске» я, наверное, раз сто смотрел. Очень много раз слышал от самых разных людей, что главной постановкой Ягудина считается «Зима», но мне «Человек в железной маске» нравится больше. Считаю последнюю великой», – приводит слова Кондратюка RT.

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