Марк Кондратюк рассказал о последней травме, из-за которой оказался в больнице

Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о травме спины из-за которой он пропустил он пропустил заключительный этап Гран-при России и чемпионат России по прыжкам.

«Как себя чувствую? Определённо лучше, чем было в Самаре. Положительные тенденции от лечения явно присутствуют. Могу наклоняться, поднимаются обе ноги, а в той же Самаре одна не поднималась вообще. Из-за этого тяжело далась даже обратная дорога домой. Чемодан и вещи мне помогал везти Артур Даниелян.

В чём причина? Прежде всего в больших нагрузках, в большом количестве прыжков. Возможно, неприятных ощущений добавляют какие-то отдельные позиции во вращениях, но, в первую очередь, это, конечно же, прыжки. Сейчас я уже хожу без боли начал кататься, стараюсь делать всё, что советуют врачи, и намерен выполнять все рекомендации максимально тщательно. Как-то более ответственно к этому подходить. Потому что здоровье одно, и хотелось бы его сохранить. Хотя бы с тем, чтобы иметь возможность подольше кататься», – приводит слова Кондратюка RT.