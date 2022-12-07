Марк Кондратюк признался, что его угнетает публичность собственной жизни

Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своём отношении к социальным сетям и к публичности.

«Для чего мне соцсети? Для развлечения. И для контакта с людьми, которые болеют, поддерживают. Не угнетает ли публичность собственной жизни? Немножко. Чего не могу позволить в связи с этим? Каких-то особенных моментов не назову. Я и раньше не делал ничего такого, что выглядело бы в публичных местах странным. Не напивался, не дебоширил. Мне кажется, это в принципе неправильное поведение. Ну и нужно понимать, конечно: когда обычный человек начинает неадекватно себя вести, никому не придёт в голову как-то на это реагировать. А если человек известный, его наверняка снимут и выложат видео в интернет», – приводит слова Кондратюка RT.