«Было очень стыдно». Марк Кондратюк рассказал о своём неудачном выступлении

Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о ужасном выступлении в своём исполнении.
«Весной я катался в Лужниках под живое исполнение Петра Налича. Моё выступление получилось ужасным. Оно было последним в сезоне, сразу после шоу я прямо с катка уехал в Новогорск, где мы сидели карантин, перед встречей с президентом. Получилась такая очень жирная и очень плохая точка. Было очень стыдно.
Как долго отхожу после такого? Если это случилось в шоу, то быстро. На соревнованиях неудачи гиперболизируются сильнее», – приводит слова Кондратюка RT.
Кондратюк чемпион России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине Марк помог сборной России завоевать золото командного турнира. В личных соревнованиях фигурист выступил менее удачно, заняв только 15-е место.
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