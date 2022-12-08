Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Инна Гончаренко — о прыжковом турнире: не буду говорить, что я в огромном восторге

Инна Гончаренко — о прыжковом турнире: не буду говорить, что я в огромном восторге
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о прыжковом турнире.

«Я думала: «Ага, какой же будет формат, как это преподнесут?» Это должно быть не только технически сложно, но должно быть понятно и интересно. Не буду говорить, что я в огромном восторге от этих соревнований. Нужно много дорабатывать и продумывать.

Это соревнование в оболочке шоу. Но это соревнования, потому что если выделяется первый-второй-третий – это уже соревнование. Соревнование — это сравнительный анализ. То, что делает один человек, сравниваем с другим, выбираем лучшего. Если есть такой фактор, я считаю, что это соревнование. Причём выставляются конкретные баллы», – сказала Гончаренко в подкасте «Ход коньком».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022