Инна Гончаренко — о прыжковом турнире: не буду говорить, что я в огромном восторге
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Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о прыжковом турнире.
«Я думала: «Ага, какой же будет формат, как это преподнесут?» Это должно быть не только технически сложно, но должно быть понятно и интересно. Не буду говорить, что я в огромном восторге от этих соревнований. Нужно много дорабатывать и продумывать.
Это соревнование в оболочке шоу. Но это соревнования, потому что если выделяется первый-второй-третий – это уже соревнование. Соревнование — это сравнительный анализ. То, что делает один человек, сравниваем с другим, выбираем лучшего. Если есть такой фактор, я считаю, что это соревнование. Причём выставляются конкретные баллы», – сказала Гончаренко в подкасте «Ход коньком».
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