Тренер Гончаренко объяснила, почему Валиева победила на чемпионате России по прыжкам

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко назвала причину победы олимпийской чемпионки Камилы Валиевой в чемпионате России по прыжкам.

«Будем отталкиваться от нашей любимой Камилы Валиевой, которая тулуп прыгает — это пролётище, это высота, позиция плюс длинный выезд, как Светлана Владимировна [Соколовская] шутила, что она бы хотела у Александра Самарина увидеть такой. Нам Камила это показывала. А длинный выезд судьями оценивался очень хорошо. В моём детстве было так. Если выезд меньше одного метра — вообще не засчитывали прыжок. Выехал, но коротенький — всё, не было такого прыжка.

У Валиевой победило именно качество прыжка, зрелищность. Если смотрим на Соню Акатьеву, которая тоже выполняла очень качественный четверной тулуп, то, когда она попала в пару с Камилой Валиевой, вдруг увидели, что её четверной тулуп всё-таки ещё не такой, как у Камилы. И он проигрывает. Да, с Камилой прикрыли глаза за помарку на первом тулупе. Но здесь как в институте. Ты первые три года работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя. Думаю, здесь сыграл такой момент. Так же как на этапе с Лизой Туктамышевой», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».