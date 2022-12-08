Инна Гончаренко: очень довольна, что Туктамышева попробовала четверной тулуп
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Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко выделила фигуристов, которые проявили себя на чемпионате России по прыжкам.
«Мы узнали Гришу Фёдорова, я в восторге была. Петя Гуменник — красавчик, здесь же не только старт, но и шоу. Петя свою функцию выполнил и долю зрительских симпатий получил. Петя — молодец. И я была очень довольна, что Туктамышева попробовала четверной тулуп», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Чемпионат России по прыжкам проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря. Чемпионом в мужских соревнованиях стал Григорий Фёдоров, а в женских — Камила Валиева. В командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. За победу фигуристы получили ₽ 1 млн.
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