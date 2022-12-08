Кондратюк: очень нравится «Список Шиндлера», но не смогу прокатать, как Липницкая
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк признался, что ему нравится произвольная программа «Список Шиндлера», с которой выступала Юлия Липницкая в командном турнире на Олимпиаде в Сочи.
«Мне очень нравится «Список Шиндлера». Как музыкальное произведение или в чьём-то конкретном исполнении? Как произведение и как его исполняла Юлия Липницкая в 2014-м. Это была великая программа, очень она запала мне в душу. Я был бы не прочь прокатать «Список Шиндлера», но не стану этого делать. Почему? Потому что внутренне буду постоянно сравнивать себя с лучшими прокатами Юли и понимать, что не смогу сделать эту программу так же хорошо, как удалось тогда ей», – приводит слова Кондратюка RT.
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