Кондратюк: очень нравится «Список Шиндлера», но не смогу прокатать, как Липницкая

Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк признался, что ему нравится произвольная программа «Список Шиндлера», с которой выступала Юлия Липницкая в командном турнире на Олимпиаде в Сочи.

«Мне очень нравится «Список Шиндлера». Как музыкальное произведение или в чьём-то конкретном исполнении? Как произведение и как его исполняла Юлия Липницкая в 2014-м. Это была великая программа, очень она запала мне в душу. Я был бы не прочь прокатать «Список Шиндлера», но не стану этого делать. Почему? Потому что внутренне буду постоянно сравнивать себя с лучшими прокатами Юли и понимать, что не смогу сделать эту программу так же хорошо, как удалось тогда ей», – приводит слова Кондратюка RT.