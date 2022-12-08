Инна Гончаренко: от Кондратюка не ждёшь, что он опустит руки. Пример мы все знаем

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о российском фигуристе Марке Кондратюке.
«В этом сезоне на удивление мальчики радуют. Мне стало интересно смотреть на мальчиков. Не лукавлю. Мне очень нравится Марк Кондратюк — человек, который обладает харизмой, его хочется видеть, смотреть. Многие говорили, что вот, куда он так летит под наклоном, что это такое. А я говорю: ну, приземляется же, да ещё как приземляется, с такой энергией! И пластичный, и танцевальный — выходит, и видно, что он будет бороться, выдавать свои дорожки на разрыв аорты и образ держать. От этого человека не ждёшь, что он поникнет, руки опустит, если вдруг что-то не получится, и будет до конца программы голову пеплом посыпать, как мы это уже видели. Пример мы все знаем. Но у каждого спортсмена есть шанс исправиться и развиваться дальше.
Считаю, что программы в этом году Андрею Мозалёву очень подходят. Это благодаря, наверное, Авербуху. Мозалёв для меня тоже по-другому раскрылся, он стал интереснее гораздо. Но хочется пожелать уверенности ему, он сам себя как-то придерживает, дозирует себя, мол, я лишний рывок не сделаю, продержусь 60 процентов, и будет хорошо. А когда будет идти на 120, будет интереснее и лучше.
Семененко — он как Кондратюк. Он может дать нерв в своей программе. Взялся за такую тему нестандартную в произвольной программе, ему очень идёт. Эти волосы с сединой. Семененко очень интересный — такой стиль у него пробивается чёткий.
Прыжки тоже из лежачего приземления он отожмёт и поднимет — молодец. Такая техника, и она не ошибочная. Та техника хороша, которая даёт выезд, результат, она и хорошая. Вести к какому-то идеалу, совершенно вертикально чтобы человек вылетал и приземлялся — это из области фантастики. Судьи же тоже выучивают спортсмена и потом привыкают к его стилю», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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