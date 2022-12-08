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«Туктамышева сможет». Инна Гончаренко назвала фавориток чемпионата России

«Туктамышева сможет». Инна Гончаренко назвала фавориток чемпионата России
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Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко назвала своих фаворитов на чемпионате России.

«В троечке я вижу Камилу, Лизу. Меня спрашивали конкретно, а сможет ли Лиза выиграть — я сказала да, сможет. Но Лизе придётся попробовать четверной. Чисто психологически это очень важный момент. А вот третье место… там очень много претенденток. Саша Трусова — мало времени у неё было. Знаю, когда девочки входят в пубертат, плюс, насколько я слышала, у неё была травма. На это надо время. Я боюсь, что чисто функционально накатать не успеет. То, что у неё амбиций и спортивной злости хватит, я в этом не сомневаюсь, но там у нас Соня Муравьёва, Соня Самоделкина, Соня Акатьева, и там и Горбачёва будет — очень хорошая девочка. И Жилина прекрасно может кататься.

Произвольная программа может преподнести чудеса. Валиева тоже в пубертате, но Валиева не меняла тренера, не теряла время на туда-сюда. Временной фактор важен, всё нужно делать вовремя. Лиза в этом сезоне очень хорошо выглядит по телу, по фактуре. Думаю, что прыжковый турнир немножко не задался, потому что она уставшая была энергетически, эмоционально, потому что со старта приехала», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Нет ничего хуже, чем один тренер, и всё — монополия». Острая беседа с Инной Гончаренко «Нет ничего хуже, чем один тренер, и всё — монополия». Острая беседа с Инной Гончаренко
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