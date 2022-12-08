Гончаренко — о поднятии возрастного ценза: со старым можно уже заканчивать той же Трусовой

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о поднятии возрастного ценза.
«В женском одиночном это даёт шанс. Допустим, конкретный какой-то пример человека, который с хорошим уровнем был, а потом травма. Со старым цензом можно уже заканчивать той же Саше Трусовой, а сейчас бери себя в руки, приводи себя в порядок и со своей новой командой просто паши с утра до ночи. У тебя времени — валом. Сейчас такая возможность появилась. У тебя есть шанс. А в принципе я не думаю, что сильно что-то поменяется прямо так глобально. Сильные наши юниорки, которые вышли стройными рядами, все верят в себя, дерзают. Надо отметить, что в этом сезоне наша федерация делает очень многое, чтобы поддержать, дать толчок дальше. Новая смена вышла уверенным шагом. Это очень важно. Теперь придётся девочкам в 17 работать, и им не будет легче», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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