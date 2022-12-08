Екатерина Боброва рассказала, что её разочаровало в судействе прыжкового турнира

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, что её разочаровало в судействе чемпионата России по прыжкам.
«Этот турнир специализируется именно на прыжках. Тут не оценивается катание, программа, целостность, чем может взять тот или иной спортсмен. А именно техника прыжка. Есть чёткий регламент, где оценивают плюсы и минусы. Я надеялась, что мы увидим яркое соперничество не только звёзд, но и молодых спортсменов, которые могут прыгать многооборотные прыжки. Но на некоторых моментах я видела, что определённого спортсмена плюсуют чуть больше. И это меня немножко разочаровало», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Чемпионат России по прыжкам проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря. Чемпионом в мужских соревнованиях стал Григорий Фёдоров, а в женских — Камила Валиева. В командном турнире победу одержала пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
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