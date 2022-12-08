Екатерина Боброва: судейство в танцах на льду — ужасное, очень обидно

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва считает, что судейство в танцах на льду — ужасное.

«У нас всё сыпется на глазах. Судейство в танцах на льду – ужасное. Нужно, наоборот, подстёгивать адекватными оценками, что ещё есть куда расти. Выходит пара, которой ещё работать и работать, и получает занебесные баллы. И что они дальше будут делать? Приходить на лёд и говорить, что мы всё умеем? Я этого не понимаю. На тех же поддержках всем ставят четвёртый уровень, хотя даже я вижу, что это не было четвёртым уровнем. Очень обидно за судейство», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Екатерина Боброва рассказала, что её разочаровало в судействе чемпионата России по прыжкам.