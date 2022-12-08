Гончаренко — о работе фигуристов с психологом: результат, честно, не видела

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о работе фигуристов с психологами.
«Я скажу, что нет. Я вам могу сказать, что, если взрослый человек, уже имея какой-то там багаж за своей спиной, вдруг столкнулся с какой-то ситуацией в жизни или, не дай бог, попал в какую-то трагедию, катастрофу, и он понимает, что без помощи извне, а у него нет ни близких людей, которые могут поддержать, какой-то подруги или друга, чтобы переговорить, ему нужен психолог, да. Ему нужно мнение специалиста, грамотное и т. д.
Зачастую наши спортсмены — это ещё дети, и у них очень маленький жизненный опыт. У меня не было такого спортсмена, которому помог психолог. Это родители решают, что он им поможет. Но в итоге работа с психологом не приносит того эффекта, ради которого к нему обращались.
У меня были спортсмены, которые срывали программу, так называемый «минус старт». И родители делали и то и сё, говорили, что у них есть какой-то психолог-гипнолог, он там волшебник, экстрасенс, Гарри Поттер. А я им объясняю: спортсмен должен как-то в себе находить. Есть тренер, есть родители, есть близкие люди. Должен в себе находить и сам к этому подойти. Говорю: «Если хотите, то, конечно, попробуйте». Но я результат, честно, не видела», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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