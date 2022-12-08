Гончаренко: в Советском Союзе к смене гражданства относились как к предательству

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о возможной смене спортивного гражданства российских фигуристов.

«Раньше, когда был Советский Союз, к этому относились как к предательству. Совершенно чётко. Потом к этому стали относиться как к определённому этапу развития. Если человек попадал в тупик, не мог чего-то добиться. У него, допустим, мама — русская, живёт в Москве, а папа из Израиля. Если он меняет гражданство, использует такой шанс, почему же он предатель? Человек использует это для развития. В команде российской не может пробиться, а там попадает в топ и имеет возможность реализовать мечту своей жизни — поехать, например, на Олимпийские игры. Здесь запретить как бы сложно, а судить — невозможно. Потому что любой спортсмен, фигурное катание сейчас уже с трёх лет начинается, и он все эти годы к чему-то идёт, и тут раз — есть шанс. Трудно упрекнуть.



Но в свете последних событий всё очень неоднозначно и неординарно, потому что всплывает некий фактор такой, но я не хочу громких слов — предательство. Здесь всё очень индивидуально в каждом случае. Жизнь — штука многогранная, и у каждого она своя. Если человек проживёт её для себя, для своих детей и поколений, то и будет отчитываться перед собой. Не судите и не судимы будете», – сказала Инна Гончаренко в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».