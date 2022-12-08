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Катарина Гербольдт считает, что на мировой арене прыжковый турнир будет неинтересен

Катарина Гербольдт считает, что на мировой арене прыжковый турнир будет неинтересен
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Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.

— Катарина, какие у вас впечатления от прыжкового турнира? Как вам такой формат соревнований?

— Мне кажется, формат потрясающий! Здорово, что он позволяет фигуристам показать прыжки, которые они учат на тренировках, но не всегда готовы показать в прокате. Я думаю, это и для самих спортсменов мотивация учить сложные прыжки, каскады для таких турниров. Это здорово, это интересно. Мне показалось, что и зрителям понравилась такая интерпретация соревнований — к тому же всё было проведено на высоком уровне.

— Многие уже заговорили, что такие турниры стоит проводить на постоянной основе, в частности на международном уровне. Вы согласны с этим?

— Я тоже думаю, что стоит, но почти уверена, что на мировой арене это будет не особо популярно и интересно. Если сравнивать то, что делают одиночницы на международных этапах Гран-при и то, что творили девочки на наших соревнованиях — это очень отличается. Вряд ли будут делать соревнования под наших спортсменов.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 9 декабря, в 8:00.

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