Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Сегодняшняя система больше бережёт спортсменов». Гербольдт — о четверных в парном катании

«Сегодняшняя система больше бережёт спортсменов». Гербольдт — о четверных в парном катании
Комментарии

Чемпионка России среди юниоров (2008) Катарина Гербольдт поделилась мыслями о четверных прыжках в парном катании.

— Как вы считаете, стоит ли в принципе ждать стабильного исполнения таких элементов в парном катании?

— Лет десять назад практиковались четверные выбросы на соревнованиях, но исполнять такие элементы в целиковых прокатах очень травмоопасно и энергоёмко. Поэтому в какой-то момент все перестали их тренировать, поскольку даже если исполнишь эти сложные элементы, качество остальной программы сильно страдает — большой риск докатать программу не на том уровне, на котором ты мог бы. К сожалению, те, кто вставлял четверные выбросы, проигрывали. Зачастую такой риск неоправдан.

— Во многом ультра-си в парном катании невыгодно исполнять из-за текущей системы оценивания ISU. Не считаете ли, что стоит её изменить, чтоб сподвигнуть спортсменов усложняться?

— Когда мы начали учить четверные выбросы, моя карьера на этом закончилась. Так что как спортсменке, которая сама закончила из-за травмы, мне кажется, что сегодняшняя система больше бережёт спортсменов. И всё-таки более зрелищно видеть пусть и не суперсложные, но качественно исполненные элементы.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 9 декабря, в 8:00.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022