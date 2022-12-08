«Сегодняшняя система больше бережёт спортсменов». Гербольдт — о четверных в парном катании

Чемпионка России среди юниоров (2008) Катарина Гербольдт поделилась мыслями о четверных прыжках в парном катании.



— Как вы считаете, стоит ли в принципе ждать стабильного исполнения таких элементов в парном катании?



— Лет десять назад практиковались четверные выбросы на соревнованиях, но исполнять такие элементы в целиковых прокатах очень травмоопасно и энергоёмко. Поэтому в какой-то момент все перестали их тренировать, поскольку даже если исполнишь эти сложные элементы, качество остальной программы сильно страдает — большой риск докатать программу не на том уровне, на котором ты мог бы. К сожалению, те, кто вставлял четверные выбросы, проигрывали. Зачастую такой риск неоправдан.



— Во многом ультра-си в парном катании невыгодно исполнять из-за текущей системы оценивания ISU. Не считаете ли, что стоит её изменить, чтоб сподвигнуть спортсменов усложняться?



— Когда мы начали учить четверные выбросы, моя карьера на этом закончилась. Так что как спортсменке, которая сама закончила из-за травмы, мне кажется, что сегодняшняя система больше бережёт спортсменов. И всё-таки более зрелищно видеть пусть и не суперсложные, но качественно исполненные элементы.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 9 декабря, в 8:00.