Медведева — о Трусовой и Кондратюке: они показывают людям счастье. Я не сторонник этого

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о взаимоотношениях российских спортсменов Александры Трусовой и Марка Кондратюка.

«Насколько этично, когда во время прокатов Саши и Марка показывают их половинки? Скажу так: есть пары, которые публично заявляют о своих отношениях, а есть те, кто их скрывает. Саша с Марком открыто показывают, что они вместе — обнимаются, целуются, держатся за ручки. И это их решение — показывать людям своё счастье, делиться своей радостью: «У меня есть любимый человек, и я в нём души не чаю». Я считаю, что конкретно в случае Саши и Марка это нормально, потому что они сами сделали выбор вести публичные отношения.



В моём случае — я не сторонник этого, не очень люблю, когда рассматривают под лупой. Если бы у меня были какие-то тайные отношения, о которых внезапно кто-то узнал бы, и мою вторую половинку показали бы по телевизору, мне было бы неприятно. В моём случае было бы личное — не публичное, нарушение личного пространства. Всё зависит от пары и от того, как она себя позиционирует. Мне кажется, что у Саши с Марком всё очень даже органично, и они сами получают от этого удовольствие», — приводит слова Медведевой Sport24.