Японцы заняли весь пьедестал по итогам КП в финале Гран-при, Малинин — пятый

В Турине (Италия) фигуристы представили короткие программы в финале Гран-при. По итогам соревновательного дня первым идёт представитель Японии Сёма Уно — 99.99. Второе место занимает его соотечественник Сота Ямамото — 94.86. На третьем месте расположился ещё один японец, Као Миура — 87.07.

Гран-при. Финал. Турин (Италия). Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) — 99.99.

2. Сота Ямамото (Япония) — 94.86.

3. Као Миура (Япония) — 87.07.

4. Даниэль Грассль (Италия) — 80.40.

5. Илья Малинин (США) — 80.10.

6. Сун Сато (Япония) — 76.62.

Завтра, 10 декабря, финал Гран-при по фигурному катанию продолжится в трёх дисциплинах.

9 декабря, пятница

Спортивные пары, произвольная программа — 19:35.

Танцы на льду, ритм-танец — 21:50.

Женщины, короткая программа — 23:05.