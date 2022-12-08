Японцы заняли весь пьедестал по итогам КП в финале Гран-при, Малинин — пятый

В Турине (Италия) фигуристы представили короткие программы в финале Гран-при. По итогам соревновательного дня первым идёт представитель Японии Сёма Уно — 99.99. Второе место занимает его соотечественник Сота Ямамото — 94.86. На третьем месте расположился ещё один японец, Као Миура — 87.07.
Гран-при. Финал. Турин (Италия). Мужчины. Короткая программа
1. Сёма Уно (Япония) — 99.99.
2. Сота Ямамото (Япония) — 94.86.
3. Као Миура (Япония) — 87.07.
4. Даниэль Грассль (Италия) — 80.40.
5. Илья Малинин (США) — 80.10.
6. Сун Сато (Япония) — 76.62.
Завтра, 10 декабря, финал Гран-при по фигурному катанию продолжится в трёх дисциплинах.
9 декабря, пятница
Спортивные пары, произвольная программа — 19:35.
Танцы на льду, ритм-танец — 21:50.
Женщины, короткая программа — 23:05.
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