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Японцы заняли весь пьедестал по итогам КП в финале Гран-при, Малинин — пятый

Японцы заняли весь пьедестал по итогам КП в финале Гран-при, Малинин — пятый
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В Турине (Италия) фигуристы представили короткие программы в финале Гран-при. По итогам соревновательного дня первым идёт представитель Японии Сёма Уно — 99.99. Второе место занимает его соотечественник Сота Ямамото — 94.86. На третьем месте расположился ещё один японец, Као Миура — 87.07.

Гран-при. Финал. Турин (Италия). Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) — 99.99.

2. Сота Ямамото (Япония) — 94.86.

3. Као Миура (Япония) — 87.07.

4. Даниэль Грассль (Италия) — 80.40.

5. Илья Малинин (США) — 80.10.

6. Сун Сато (Япония) — 76.62.

Завтра, 10 декабря, финал Гран-при по фигурному катанию продолжится в трёх дисциплинах.

9 декабря, пятница

Спортивные пары, произвольная программа — 19:35.
Танцы на льду, ритм-танец — 21:50.
Женщины, короткая программа — 23:05.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Финал, Турин, Италия
Мужчины. Короткая программа
08 декабря 2022, четверг. 22:35 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
99.99
2
Сота Ямамото
Япония
94.86
3
Као Миура
Япония
87.07
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