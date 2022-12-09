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«Он молодой мальчик, удивил всех». Гербольдт — о победе Фёдорова на прыжковом ЧР

«Он молодой мальчик, удивил всех». Гербольдт — о победе Фёдорова на прыжковом ЧР
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Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт прокомментировала победу Григория Фёдорова в чемпионате России по прыжкам. По мнению Гербольдт, Фёдоров смог всех удивить своим успехом.

— В мужском турнире победил Григорий Фёдоров. Это сенсация?

— Однозначно! Он молодой мальчик, удивил всех. Я с Гришей работала, знаю его достаточно давно, он был с детства очень талантливым. Не могу сказать, что меня сильно удивила его победа, потому что я знала, что он может исполнять эти элементы. Но я за него, за Светлану Владимировну (Соколовскую), за всю её команду безумно рада. Им получается растить уже определённую плеяду высококлассных спортсменов.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате» завтра, 9 декабря, в 8:00.

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