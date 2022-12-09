Гербольдт считает, что Туктамышева сможет навязать борьбу Валиевой на чемпионате России

Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт считает, что Елизавета Туктамышева сможет навязать борьбу Камиле Валиевой на чемпионате России.

«Сможет ли Лиза навязать борьбу Камиле? Я думаю, что всё может быть, так как это спорт, это лёд. Лёд — это всё-таки скользкая поверхность, бывает абсолютно всё, поэтому никого не нужно списывать со счетов. Тем более у нас много молоденьких девочек, менее опытных, но не менее талантливых, чем Камила и Лиза. Поэтому я думаю, что в любом случае борьба на чемпионате России будет очень интересной. Каждая из фигуристок надеется друг другу навязать борьбу», — сказала Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате»: