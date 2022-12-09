Гербольдт считает, что Туктамышева сможет навязать борьбу Валиевой на чемпионате России
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Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт считает, что Елизавета Туктамышева сможет навязать борьбу Камиле Валиевой на чемпионате России.
«Сможет ли Лиза навязать борьбу Камиле? Я думаю, что всё может быть, так как это спорт, это лёд. Лёд — это всё-таки скользкая поверхность, бывает абсолютно всё, поэтому никого не нужно списывать со счетов. Тем более у нас много молоденьких девочек, менее опытных, но не менее талантливых, чем Камила и Лиза. Поэтому я думаю, что в любом случае борьба на чемпионате России будет очень интересной. Каждая из фигуристок надеется друг другу навязать борьбу», — сказала Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате»:
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