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«На сегодняшний день они более чем уверены в себе». Гербольдт — о Тарасовой и Морозове

«На сегодняшний день они более чем уверены в себе». Гербольдт — о Тарасовой и Морозове
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Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт поделилась мнением о парном катании на Гран-при России.

«Как мне парное катание на Гран-при России? Кто больше всего впечатлил? Да, молодых пар, которые удивляют, пытаются ворваться в элиту фигурного катания, очень много. Но для меня всё равно на сегодняшний день Тарасова и Морозов являются лидерами. Наверное, благодаря своему опыту, своей матёрости, своей расслабленности, которая выглядит очень профессионально, нагло на льду, — это здорово. Я за ребят очень рада, так как у них были сложные сезоны, когда они были нестабильны. Но на сегодняшний день, мне кажется, они более чем уверены в себе и это видно, это чувствуется», — сказала Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью c Катариной Гербольдт читайте на «Чемпионате»:

«Не назвала бы Плющенко неопытным тренером». Мнение Катарины Гербольдт «Не назвала бы Плющенко неопытным тренером». Мнение Катарины Гербольдт
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