Навка — о ледовом шоу в Катаре: не было проблем с наполняемостью зала. Все были в восторге

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду россиянка Татьяна Навка рассказала о своём ледовом шоу «Спящая красавица», которое проходит в Катаре.

«Всё прекрасно. Публике очень понравилось. Все были в восторге. Здорово, что есть возможность показать себя, свои таланты. Наши чемпионы порадовали публику и будут продолжать это делать по 10 декабря включительно. У нас не было проблем с наполняемостью зала из-за чемпионата мира по футболу, который идёт сейчас параллельно в Катаре. В целом сам зал небольшой. Тем не менее люди шли, много русских. Люди приходили с российскими флагами. Это приятно», — приводит слова Навки Metaratings.ru.

В шоу «Спящая красавица» в Катаре участвуют Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и другие.