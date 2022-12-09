Навка — о ледовом шоу в Катаре: не было проблем с наполняемостью зала. Все были в восторге
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду россиянка Татьяна Навка рассказала о своём ледовом шоу «Спящая красавица», которое проходит в Катаре.
«Всё прекрасно. Публике очень понравилось. Все были в восторге. Здорово, что есть возможность показать себя, свои таланты. Наши чемпионы порадовали публику и будут продолжать это делать по 10 декабря включительно. У нас не было проблем с наполняемостью зала из-за чемпионата мира по футболу, который идёт сейчас параллельно в Катаре. В целом сам зал небольшой. Тем не менее люди шли, много русских. Люди приходили с российскими флагами. Это приятно», — приводит слова Навки Metaratings.ru.
В шоу «Спящая красавица» в Катаре участвуют Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и другие.
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